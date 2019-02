Kurz bei Trump - Stichwort: Das Weiße Haus

Washington/Wien (APA) - 1600 Pennsylvania Avenue - die erste Adresse der USA. Seit mehr als 200 Jahren ist das Weiße Haus Amtssitz und Residenz des amerikanischen Präsidenten. Im übertragenen Sinn steht das „White House“ auch als Bezeichnung für die Exekutive der USA.

Die Bauarbeiten für den Präsidentensitz begannen am 13. Oktober 1792 und gelten auch als Startschuss für den Bau der neuen Hauptstadt Washington, nachdem zuvor New York und Philadelphia diese Funktion innegehabt hatten. Der Ire James Hoban entwarf das Gebäude nach dem Vorbild eines Herrenhauses im neoklassizistischen Stil. Acht Jahre später zog John Adams als erstes Staatsoberhaupt ein. Außer George Washington, der ein knappes Jahr zuvor gestorben war, wohnten hier seitdem alle Präsidenten. Der seit 1901 auch offiziell verwendete Name „Weißes Haus“ geht naturgemäß auf den Anstrich mit der Farbe zurück, die die Typenbezeichnung „Whisper White“ trägt.

Der in einem parkähnlichen Garten gelegene Bau wurde mehrfach ausgebaut und erweitert, unter Präsident Harry S. Truman von 1949 bis 1952 schließlich entkernt und komplett erneuert. Von den beiden Seiten der Straße und der Mall ist vor allem das historische Hauptgebäude sichtbar. Die beiden später angefügten Seitentrakte sind kaum zu erkennen. Der Ostflügel (East Wing) beherbergt unter anderem das Büro der First Lady. Im Westflügel (West Wing) liegt das 1909 eingerichtete Präsidentenbüro, das bekannte „Oval Office“. Der gesamte Komplex ist Arbeitsplatz für rund 470 Menschen.

Zu den 132 Räumen auf sechs Etagen gehören auch 35 Badezimmer. Es gibt acht Stiegenhäuser und drei Aufzüge. In den Obergeschoßen hat die Präsidentenfamilie ihre Privaträume. Die Küche kann ein Menü für 140 Gäste oder einen Imbiss für mehr als 1.000 Menschen zubereiten.

Zur Entspannung bietet das Gelände unter anderem eine Jogging-Strecke, ein Kino und einen Swimmingpool. Den Tennisplatz hat Präsident Barack Obama auch mit Linien für ein Basketballfeld versehen lassen, von der Amtszeit Richard Nixons blieb eine Kegelbahn. Der aktuelle Hausherr Donald Trump hebt sich von seinen Vorgängern übrigens nicht nur politisch ab: Anders als die bisherigen US-Präsidenten hat er keine Haustiere.