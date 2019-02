Kurz bei Trump - Stichwort: Roosevelt Room

Washington (APA) - Er liegt im Zentrum des Westflügels und war das ursprüngliche Präsidentenbüro, als der Zubau zum Weißen Haus im Jahr 1902 errichtet wurde. Als sieben Jahre später das Oval Office errichtet wurde, war es damit schon wieder vorbei. Heute ist der „Roosevelt Room“ ein Besprechungszimmer, das bei Besuchen für die zeremonielle Gästebucheintragung genutzt wird.

Inmitten des fensterlosen Zimmers befindet sich ein großer Besprechungstisch mit 16 Sitzplätzen, doch können an den Wänden weitere Personen sitzen. Mit der entsprechenden Technik ausgestattet, können in dem gleich gegenüber des Oval Office gelegenen Raum Multimediapräsentationen stattfinden. US-Präsidenten führen ihre Staatsgäste, nachdem sie sie beim Eingang in den Westflügel abgeholt haben, in den Raum, damit sie sich dort in das Gästebuch eintragen.

Seinen Namen erhielt der Raum unter Präsident Richard Nixon im Jahr 1969. Er würdigte damit den Erbauer des Westflügels, Theodor Roosevelt (1901-09), und seinen Erweiterer, Franklin Roosevelt (1933-45). Traditionell hängen Porträts beider Präsidenten in dem Raum. „FDR“ nannte den Raum „The Fish Room“ und zeigte dort ein Aquarium. Präsident Jimmy Carter kam in dem Raum gerne zu Arbeitsessen zusammen, mehrere Präsidenten nutzten ihn auch für Pressekonferenzen, etwa John F. Kennedy im Jahr 1962 während der Kuba-Krise. In dem Raum hängt auch die Friedensnobelpreisurkunde für Theodore Roosevelt, der im Jahr 1906 der erste amerikanische Nobelpreisträger war.