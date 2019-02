Basketball: Joe Harris gewann hochklassigen NBA-Dreipunkte-Bewerb

Charlotte (North Carolina) (APA) - Joe Harris von den Brooklyn Nets hat in der Nacht auf Sonntag den hochklassigen Dreipunkte-Bewerb beim NBA All-Star Weekend in Charlotte für sich entschieden. Der Swingman setzte sich mit 26 Punkten im Finale vor Superstar Stephen Curry (24) vom amtierenden NBA-Champion Golden State Warriors durch. Curry hatte in der ersten Runde mit 27 Zählern für den Bestwert des Abends gesorgt.

Der Three Point Contest war mit zehn Teilnehmern der am stärksten besetzte Rahmenbewerb beim jährlichen Treffen der besten NBA-Spieler. Die Skills Challenge zum Auftakt des „All-Star Saturday“ hatte mit dem Sieg von Boston-Celtics-Forward Jayson Tatum geendet. Er ist der erste Spieler des NBA-Rekordchampions, der den Bewerb gewonnen hat. Zum Abschluss des Tages sicherte sich Hamidou Diallo den Titel im Slam Dunk Contest. Der Rookie ist wiederum der erste Profi von Oklahoma City Thunder, dem dies gelang.

Das Gipfeltreffen der Topstars der nordamerikanischen Basketball-Profiliga geht in der Nacht auf Montag (ab 2.00 Uhr/live DAZN) mit dem 68. NBA All-Star Game zu Ende. Dabei trifft ein von LeBron James (Los Angeles Lakers) ausgewähltes Team auf jenes von Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks).