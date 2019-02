Tourengeher in Tirol von selbst ausgelöster Lawine mitgerissen

Kals/Lech/Schoppernau (APA) - Glimpflich ist für eine vierköpfige Tourengruppe am Samstag ein Lawinenabgang ausgegangen, den sie nach Angaben der Polizei am Tschadinhorn in Kals am Großglockner (Bez. Lienz) ausgelöst hatte. Ein 21- und ein 23-Jähriger waren mitgerissen worden und blieben leicht verletzt an der Oberfläche liegen. Die Wintersportler wurden mit dem Hubschrauber geborgen.

Die Lawinengefahr im Westen Österreichs wurde von den Kommissionen als gering bis mäßig eingestuft. Während in Vorarlberg Warnstufe 2 ausgegeben wurde, soll in Tirol örtlich die Gefahr im Laufe des Sonntags auf diese Stufe ansteigen, vor allem in Osttirol. In Vorarlberg sind Tourengeher gewarnt, dass am Nachmittag an steilen Sonnenhängen Nassschneelawinen abgehen können.

Am Samstag waren Lawinen in Lech am Arlberg am Omeshorn und in Schoppernau im Bregenzerwald auf die Naturrodelbahn abgegangen. In beiden Fällen wurden mit Hubschrauberunterstützung Sicherheitssuchen durchgeführt. Es konnte jedoch in nach kurzer Zeit Entwarnung gegeben werden, da sich keine Hinweise auf Verschüttete fanden.