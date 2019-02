Frontalcrash mit drei Verletzten in der Steiermark

Unzmarkt-Frauenberg (APA) - Ein 41 Jahre alter Pkw-Lenker aus der Steiermark ist am Samstag bei einer Baustelle in Unzmarkt (Bezirk Murtal) auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Auto zusammengekracht. Laut Polizei erlitt der Steirer leichte Verletzungen, der zweite Lenker, ein 66-jähriger Ungar, ebenso. Dessen 51-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt. An beiden Pkw entstand Totalschaden.