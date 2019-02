Pkw-Lenker raste mit mehr als 100 km/h durch 30er-Zone in Salzburg

Salzburg (APA) - Ein 24-jähriger Autofahrer ist am Samstagabend mit mehr als 100 km/h durch eine 30er-Zone in der Stadt Salzburg gerast. Gegenüber der Polizei gab der Lenker an, dass er seinen „PS-starken“ Wagen ausprobieren wollte. Der Mann wurde angezeigt und er musste seinen Führerschein abgeben. Außerdem erwartet ihn laut Polizei eine weitere Anzeige aufgrund einer Übertretung nach dem Kraftfahrgesetz.