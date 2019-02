Snowboard: Prommegger feierte in Pyeongchang 17. Weltcup-Einzel-Sieg

Pyeongchang (APA) - Andreas Prommegger hat sich am Sonntag über seinen 17. Einzel-Sieg im Snowboard-Weltcup freuen dürfen. Der 38-jährige Salzburger entschied den zweiten Parallel-Riesentorlauf an diesem Wochenende auf dem Olympia-Hang in Pyeongchang mit einem Finalsieg gegen den Franzosen Sylvain Dufour für sich und übernahm damit die Führung im Parallel-Gesamtweltcup sowie in der Disziplin-Wertung.

Im Damen-Rennen zeigte Sabine Schöffmann mit Platz zwei auf. Sie baute damit ihre Führung in der Parallel-Gesamtwertung aus.