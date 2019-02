Wienerin geriet in der Steiermark in Bergnot - gerettet

Neuberg/Mürz (APA) - Eine Wienerin (43) ist am Samstag bei einer Wanderung auf die Rax bei Neuberg an der Mürz (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) in Bergnot geraten. Laut Polizei hatte die Frau keine Steigeisen und kam gegen 15.45 Uhr auf dem gefrorenen Boden nicht mehr weiter. Also setzte sie einen Notruf ab. Sie wurde von der Besatzung eines Polizeihubschraubers mittels Tau geborgen und unverletzt in Sicherheit gebracht.