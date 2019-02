Virunga-Nationalpark im Kongo wieder für Touristen geöffnet

Kinshasa (APA/AFP) - Der Virunga-Nationalpark im Osten der Demokratischen Republik Kongo ist wieder für Touristen geöffnet. Sämtliche Sicherheitsvorkehrungen des Parks in der Unruheprovinz Nord-Kivu seien überprüft und für „gut“ befunden worden, sagte Parkleiter Emmanuel De Merode am Samstag.

Der Park war nach mehreren zum Teil tödlichen Angriffen von bewaffneten Milizen im vergangenen Jahr neun Monate lang geschlossen gewesen. Virunga ist Afrikas ältester Nationalpark und gehört zum UNESCO-Weltnaturerbe. Der 7.800 Quadratmeter große Park im Grenzgebiet zu Uganda und Ruanda gilt als der artenreichste des Kontinents und ist vor allem für seine vom Aussterben bedrohten Berggorillas bekannt. In der Region gibt es allerdings auch mehrere bewaffnete Milizen. In den vergangenen 20 Jahren sind in dem Park 176 Menschen getötet worden.

