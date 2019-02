Statistik Austria: Kanzleramt weist Oppositionsaussagen zurück

Wien (APA) - Das Kanzleramt bekräftigte am Sonntag, dass weder die Statistik Austria noch deren Kommunikation in das Kanzleramt übergehen soll. Diese Behauptungen der Opposition seien „unwahr“, wurde in einer schriftlichen Stellungnahme auf am Donnerstag veröffentlichte Arbeitsgruppen-Unterlagen verwiesen.

Auf den Inhalt des Oppositionsantrages wollte das Kanzleramt nicht eingehen. Was man von einer Anbindung der Statistik Austria an den Nationalrat hält, wurde nicht verraten.

~ WEB http://www.statistik.at/ ~ APA104 2019-02-17/10:54