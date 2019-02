Tennis: Ergebnisse 1 - Überraschungs-Finale in New York

Buenos Aires/New York/Dubai (APA) - Ergebnisse von internationalen Tennis-Turnieren:

~ BUENOS AIRES (ATP250, 673.135 Dollar, Sand): Programm Sonntag: Doppel-Finale Diego Schwartzman/Dominic Thiem (ARG/AUT) - Maximo Gonzalez/Horacio Zeballos (ARG-1) 2. Spiel nach 18.00 Uhr MEZ (nach einer Pause nach dem Finale Schwartzman-Marco Cecchinato/ITA-3)

NEW YORK (ATP, 777.385 Dollar, Hart) - Halbfinale: Reilly Opelka (USA) - John Isner (USA-1) 6:7(8),7:6(14),7:6(4) Brayden Schnur (CAN) - Sam Querrey (USA-6) 7:6(7),4:6,6:3 Finale am Sonntag (22.00 Uhr MEZ)

DUBAI (WTA-Premier, 2,828 Mio. Dollar, Hart) - 1. Runde: Hsieh Su-wei (TPE) - Anastasija Sevastova (LAT-10) 6:4,6:2 Kristina Mladenovic (FRA) - Fatma Al Nabhani (OMA) 6:1,6:1 ~