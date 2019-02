Skifahrerin in OÖ nach Zusammenstoß über Snowboarder katapultiert

Klaffer/Obertraun (APA) - Eine 23-jährige Skifahrerin ist am Samstag am Hochficht (Bezirk Rohrbach) nach einem Zusammenstoß mit einem Snowboardfahrer über diesen durch die Luft katapultiert worden. Die Tschechin prallte mit der linken Seite auf die harte Piste und erlitt eine Schlüsselbeinfraktur. Sie wurde mit der Rettung ins Landeskrankenhaus Rohrbach eingeliefert, berichtete die Polizei.

Der Unfall ereignete sich gegen 11.15 Uhr am Hochficht. Ein 33-jähriger Snowboardfahrer aus Engerwitzdorf fuhr die Hochwaldabfahrt hinunter. Als er im unteren Bereich der Piste über eine unübersichtliche Geländekante fuhr, bemerkte er erst im letzten Moment eine Skifahrerin und konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

In der Freeride-Arena am Krippenstein (Bezirk Gmunden) wurde Samstagmittag ein verletzter Snowboarder mittels Bergetau geborgen und ins Spital nach Schwarzach im Pongau gebracht. Der 32-Jährige rutschte im Bereich des sogenannten „Mistplatzes“ mit dem Snowboard über eine drei bis fünf Meter hohe und vereiste Steilstufe hinunter und verletzte sich dabei am Rücken. Ein zufällig am Berg anwesender Bergretter von der Ortsstelle Obertraun wurde von einem Bediensteten der Seilbahnholding auf den Unfall aufmerksam gemacht und führte Erste-Hilfe-Maßnahmen durch.