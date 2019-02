Langlauf: Stadlober bei WM-Generalprobe im Weltcup Achte

Cogne (APA) - Sechs Tage vor ihrem ersten Einsatz bei der Heim-WM in Seefeld hat Teresa Stadlober im 10-km-Rennen des Skilanglauf-Weltcups in Cogne den achten Platz belegt. Die Salzburgerin hatte in dem nicht bestbesetzten Feld - starke Skandinavierinnen fehlten - 37,5 Sekunden Rückstand auf Siegerin Kerttu Niskanen (FIN). In der ersten Runde hatte Stadlober durch einen Sturz Zeit eingebüßt.

Die 30-jährige Niskanen, die zweifache Staffel-WM-Dritte, holte 3,0 Sekunden vor der Schweizerin Nadine Fähndrich ihren ersten Weltcupsieg. Stadlober kam das Streckenprofil nicht unbedingt entgegen. „Es ist viel zu schieben und die Anstiege sind eher flach und kurz. Ich mag es doch lieber steiler und anspruchsvoller“, sagte die 26-Jährige.

Sie habe das Bestmögliche herausgeholt und sei mit ihrer Fahrt zufrieden. „Das Gefühl ist gut, in den Anstiegen merke ich, dass ich gut drauf bin. Im Schub muss ich mich sicher noch weiterentwickeln, da lasse ich zu viel Zeit liegen. Für die WM bin ich aber optimistisch, dass das passt“, betonte die Radstädterin, auf der bei der Heim-WM in Seefeld die Langlauf-Hoffnungen ruhen. Stadlobers bisher beste Saisonplatzierungen waren siebente Ränge.