Supermarktüberfall im Bezirk Baden - Alarmfahndung auch im Burgenland

Günselsdorf/Mattersburg/Eisenstadt (APA) - Nach dem bewaffneten Supermarktüberfall zweier Männer in Günselsdorf im Bezirk Baden am Samstagabend hat auch im benachbarten Burgenland eine Alarmfahndung stattgefunden. Diese habe sich auf die Bezirke Eisenstadt-Umgebung und Mattersburg konzentriert, bestätigte ein Polizeisprecher am Sonntag einen entsprechenden Bericht des ORF Burgenland.

Demnach hielten am Samstag gegen 19.00 Uhr schwer bewaffnete Beamte Autos an und kontrollierten die Fahrzeuge. Dieser Vorgang habe rund eineinhalb Stunden gedauert, teilte die Exekutive mit.

Die Fahndung verlief erfolglos. Die beiden Verdächtigen, die im Supermarkt fünf Personen gefesselt einen Geldbetrag in unbekannter Höhe erbeutet hatten, waren am Sonntagnachmittag weiterhin flüchtig.