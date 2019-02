Einbrecher machten am Wörthersee fette Beute

Pörtschach (APA) - Fette Beute haben Einbrecher in einem Haus in Pörtschach am Wörthersee (Bezirk Klagenfurt-Land) gemacht. Am Samstag zwischen 18.15 und 21.30 Uhr dürften die Täter in das Haus eingestiegen sein, der Eigentümer war gerade nicht zuhause. Sie durchsuchten sämtliche Räume, Schmuck sowie eine hochpreisige Armbanduhr packten sie ein. Laut Polizei beträgt der Gesamtschaden mehrere zehntausend Euro.