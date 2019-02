Ski alpin: ÖSV mit acht Läufern im Stockholmer City Event

Stockholm (APA) - Teilnehmerfeld für den City Event (Parallel-Slalom) im alpinen Ski-Weltcup am Dienstag in Stockholm (17.30 Uhr/live ORF eins)

Damen: Mikaela Shiffrin (USA), Petra Vlhova (SVK), Frida Hansdotter (SWE), Wendy Holdener (SUI), Anna Swenn Larsson (SWE), Katharina Liensberger (AUT), Bernadette Schild (AUT), Katharina Truppe (AUT), Erin Mielzynski (CAN), Christina Geiger (GER), Laurence St-Germain (CAN), Chiara Costazza (ITA), Irene Curtoni (ITA), Kristin Lysdahl (NOR), Nastasia Noens (FRA), Ragnhild Mowinckel (NOR)

Herren: Marcel Hirscher (AUT), Henrik Kristoffersen (NOR), Daniel Yule (SUI), Clement Noel (FRA), Alexis Pinturault (FRA), Michael Matt (AUT), Marco Schwarz (AUT), Ramon Zenhäusern (SUI), Manuel Feller (AUT), Andre Myhrer (SWE), Dave Ryding (GBR), Manfred Mölgg (ITA), Christian Hirschbühl (AUT), Loic Meillard (SUI), Victor Muffat-Jeandet (FRA), Sebastian Foss-Solevaag (NOR)