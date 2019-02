Supermarktüberfall im Bezirk Baden - Lichtbilder veröffentlicht

Günselsdorf (APA) - Die Landespolizeidirektion Niederösterreich hat nach dem Supermarktüberfall in Günselsdorf (Bezirk Baden) auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt Lichtbilder der Verdächtigen veröffentlicht. Weiters wurden am Sonntag die Angaben korrigiert, wonach fünf Mitarbeiter in dem Geschäft festgehalten worden waren. Einer Aussendung zufolge handelte es sich um vier Angestellte und einen Kunden.

Dieser hatte sich gemeinsam mit drei Supermarktmitarbeitern im Büro aufgehalten. Dort wurden die vier Personen von den Räubern überrascht, teilte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner mit.

Auch weitere Details zu den gesuchten Personen wurden seitens der Exekutive gemacht. Bei dem etwa 1,60 Meter großen Verdächtigen soll es sich um einen Mann im Alter von etwa 25 Jahren handeln. Er hatte laut Aussendung einen blauen Camping-Rucksack bei sich getragen, der bei den Ermittlungen am Tatort aufgefunden wurde. Sein Komplize soll rund 30 Jahre alt sein.