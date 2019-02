Tennis/Golf: Familie Korda und Australien: Eine(r) triumphiert immer

Adelaide/Melbourne (APA/dpa) - Ob mit dem Tennisracket oder dem Golfschläger: Die Kordas sind bei den Australian Open auf Sieg programmiert. 21 Jahre nach dem Tennis-Triumph ihres Vaters Petr machte am Sonntag Golferin Nelly Korda mit dem Sieg beim LPGA-Turnier in Adelaide den „Family Slam“ in Down Under perfekt. Die 20-Jährige aus den USA gewann die Women‘s Australian Open.

2012 hatte bereits ihre fünf Jahre ältere Schwester Jessica die Australian Open im Golf gewonnen. Auch ihr Bruder Sebastian triumphierte schon auf dem Fünften Kontinent: 2018 eiferte der 18-Jährige seinem Vater nach und gewann das Junioren-Finale der Australian Open. Die Aufteilung der Sportarten in der Familie Korda ist also klar geregelt: Die Männer spielen Tennis, die Frauen Golf - und das überaus erfolgreich.