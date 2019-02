Langlauf: Weltcup-Ergebnisse Cogne 2 - Herren/Bolschunow 1.

Cogne (APA) - Ergebnisse der Skilanglauf-Weltcuprennen in Cogne (ITA) vom Sonntag:

Herren - 15 km (klassische Technik): 1. Alexander Bolschunow (RUS) 34:48,4 Min. - 2. Iivo Niskanen (FIN) +43,7 Sek. - 3. Alexander Bessmertnych (RUS) 55,9 - 4. Alexej Poltoranin (KAZ) 1:00,8 Min. - 5. Ilja Poroschkin (RUS) 1:07,7 - 6. Jewgenij Below (RUS)1:15,6 - 7. Martin Löwström Nyenget (NOR) 1:22,1 - 8. Hans Christer Holund (NOR) 1:27,5. Weiter: 47. Bernhard Tritscher (AUT) 3:49,6

Weltcup-Gesamtwertung nach 24 von 32 Bewerben: 1. Johannes Hösflot Kläbo (NOR) 1.134 - 2. Bolschunow 1.058 - 3. Sjur Röthe (NOR) 755. Weiter: 71. Dominik Baldauf 48 - 90. Max Hauke (beide AUT) 32