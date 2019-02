Paragleiter-Pilot bei Absturz in NÖ an der Wirbelsäule verletzt

Reichenau an der Rax (APA) - Ein 73 Jahre alter Paragleiter-Pilot ist am Sonntagnachmittag mit seinem Fluggerät in Hirschwang in der Gemeinde Reichenau an der Rax (Bezirk Neunkirchen) abgestürzt und auf dem Dach eines Gebäudes gelandet. Der Mann wurde dabei an der Wirbelsäule verletzt, teilte eine ÖTC-Sprecherin mit. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber „Christophorus 3“ in das Landesklinikum Wiener Neustadt geflogen.