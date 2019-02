Leichtathletik: Julien Wanders holt ersten Weltrekord über 5 km

Monte Carlo (APA/sda) - Julien Wanders hat am Sonntag den 5-km-Straßenlauf in Monaco in 13:29 Minuten gewonnen. Dies ist insofern interessant, weil der 22-jährige Schweizer damit der erste Weltrekordler über diese Distanz ist. Der Weltverband wertet seit 2019 über 5 km Straßen-Weltrekorde.