Deutsche Autohersteller bei Software-Updates für Diesel im Rückstand

Berlin (APA/AFP) - Die deutschen Autohersteller sind bei den Software-Updates für Diesel-Fahrzeuge massiv im Rückstand. Das geht aus einer Antwort der Berliner Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken-Fraktion hervor, über die am Samstag die „Rheinische Post“ berichtete. Demnach stehen noch 2,3 Millionen der zugesagten Updates aus, mit denen die Stickoxid-Emissionen um 30 Prozent verringert werden sollen.

„Bisher wurden bei rund vier Millionen Fahrzeugen Software-Updates durchgeführt“, zitierte das Blatt aus der vom deutschen Verkehrsministerium vorgelegten Antwort. Die Hersteller hätten allerdings im August 2017 die Updates für ursprünglich 5,3 Millionen deutsche Diesel-Fahrzeuge bis Ende 2018 zugesagt. Zwischenzeitlich habe sich diese Zahl durch Nachmeldungen um etwa eine weitere Million Fahrzeuge erhöht. Die Fehlquote betrug damit zum Jahreswechsel noch mehr als 36 Prozent.

Die von Experten als wirksamer eingeschätzten Hardware-Nachrüstungen haben bisher noch nicht einmal begonnen. Auch hier gibt es wegen der Verzögerungen Kritik an den Herstellern sowie am deutschen Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). In Deutschland hatte der Diesel-Abgasskandal eine Debatte über die Luft in Städten ausgelöst und zu Fahrverboten geführt.