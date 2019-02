Weltkriegsbombe in Paris gesprengt

Paris (APA/dpa) - Wegen der Sprengung einer Weltkriegsbombe haben viele Pariser am Sonntag ihre Wohnungen verlassen müssen. Die Bombe wurde erfolgreich neutralisiert, wie die Pariser Polizei am frühen Sonntagnachmittag via Twitter mitteilte. Aus Sicherheitsgründen durften sich in der Umgebung vom Morgen an laut der Zeitung „Le Parisien“ zwischenzeitlich rund 1.900 Menschen nicht in ihren Wohnungen aufhalten.

Die Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg war Anfang Februar im Viertel Porte de la Chapelle im Norden der französischen Hauptstadt auf einer Baustelle entdeckt worden. Nach Angaben einer Polizeisprecherin war sie britischen Ursprungs. Während der Bergungsaktion und der Sprengung waren in der Umgebung zahlreiche Straßen gesperrt, auch viele Fernzüge und Züge des Nahverkehrs fielen aus.