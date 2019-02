Auf frischer Tat ertappt: Steirer überwältigte Dieb

Gratwein-Straßengel (APA) - Ein 54-jähriger Steirer hat am Sonntag gegen 3.00 Uhr einen Dieb überwältigt. Er hatte laut Polizei seinen Pkw kurzzeitig unverschlossen in einer Hauseinfahrt in Gratwein-Straßengel (Bezirk Graz-Umgebung) abgestellt. Als der Steirer zurückkam, stand ein Fremder neben seinem Auto, der offensichtlich versuchte, Handy und Geldbörse aus dem Auto zu stehlen.

Der 54-Jährige schnappte sich den Mann und versuchte, seinen Besitz zurückzubekommen. Bei der Rangelei wurden beide Männer leicht verletzt. Schließlich überwältigte der Steirer den Verdächtigen und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Beamten nahmen den 42-jährigen Ungarn fest und lieferten ihn in die Justizanstalt Graz-Jakomini ein.