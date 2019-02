Burgenländischer Komponist 2: Haydn-Konservatorium „tief betroffen“

Wiesen/Eisenstadt (APA) - Nach dem Tod des Komponisten Otto Strobl hat sich das Eisenstädter Joseph-Haydn-Konservatorium in einer Reaktion „tief betroffen“ gezeigt. Mit Strobl verliere das Konservatorium „einen der profiliertesten Musiker und zeitgenössischen Komponisten. Er war für viele von uns ein großartiges Vorbild in der modernen Musik“, wurde Direktor Tibor Nemeth am Sonntag in einer Aussendung zitiert.

Strobl war demnach von 1967 bis 1987 Professor für Musiktheorie am Haydn-Konservatorium. „Otto Strobl hat bereits in seiner Aktivzeit einen wichtigen Platz in der Musikgeschichte des Burgenlandes eingenommen. Wir verabschieden uns von einem großartigen Musiker und Menschen“, sagte Nemeth.