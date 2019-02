Fußball: Club Brügge feierte bei EL-Generalprobe 3:1-Sieg gegen Genk

Brügge (APA) - Club Brügge hat für das Rückspiel gegen Red Bull Salzburg in der Fußball-Europa-League noch einmal ordentlich Selbstvertrauen getankt. Belgiens Meister gewann am Sonntag den Liga-Schlager gegen Tabellenführer KRC Genk vor eigenem Publikum mit 3:1 (2:0). Clinton Mata (21.), Siebe Schrijvers (37.) und Ruud Vormer (78.) sorgten für die Entscheidung.

Mbwana Samatta (77.) hatte zwischenzeitlich den Anschlusstreffer erzielt. Brügge rückte damit nach der 26. Runde als erster Verfolger bis auf acht Punkte an den Leader heran. Für den Titelverteidiger war es der zweite Pflichtspielsieg in Folge nach dem 2:1-Erfolg gegen die Salzburger im EL-Sechzehntelfinal-Hinspiel am Donnerstag. Die Entscheidung über den Aufstieg ins Achtelfinale fällt am kommenden Donnerstag (18.55 Uhr) in der Red Bull Arena.