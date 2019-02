Fußball: Salzburg mit glanzlosem 2:1 in Wr. Neustadt 2 - Meinungen

Wr. Neustadt (APA) - Stimmen zum Spiel (via ORF Sport +):

Gerhard Fellner (Wr.-Neustadt-Trainer): „Natürlich sind wir enttäuscht. Wir haben die Partie relativ offen halten können, das erste Tor gleich nach der Pause hat uns den Rhythmus gebrochen. Wir haben dann Zeit gebraucht, um das zu verdauen. Man kann aber stolz sein auf die Mannschaft, Salzburg war in voller Besetzung da. Wir hätten aber vielleicht noch ein bisschen mutiger im Umschaltspiel sein können. Für eine Sensation gegen RB muss auch der Spielverlauf passen.“

Marco Rose (Salzburg-Trainer): „Es war das erwartet harte Stück Arbeit. Wir haben in der ersten Hälfte gar nichts zugelassen. Dann war es nach der Pause wichtig, dass wir das Tor machen. Dann sollten wir es natürlich vermeiden, dass wir noch in Probleme geraten am Schluss - aber wenn du in der 89. Minute so einen Sonntagsschuss unter die Latte kassierst. Wiener Neustadt hat hier alles reingeworfen. Ich glaube, dass wir verdient gewonnen haben. Wir wissen natürlich auch, dass wir Steigerungspotenzial haben.“

Dominik Szoboszlai (Salzburg-Torschütze): „Wir haben schwer gearbeitet. In der ersten Hälfte war es ein bisschen schwer für uns. Nach dem Tor hat aber vieles gepasst. Zum Glück ist mir das Tor gelungen und wir haben gewonnen. Ich bin sehr glücklich und hoffe, dass ich mich aufdrängen konnte.“