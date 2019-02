Neunjähriger Bub bei Skiunfall am Krippenstein in OÖ verletzt

Obertraun (APA) - Ein Neunjähriger hat sich Sonntagmittag bei einem Unfall in der Freeride-Arena am Krippenstein in Oberösterreich verletzt. Der Bub wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Spital gebracht. Das war der zweite Unfall binnen zwei Tagen an der selben Stelle, Samstagmittag musste ein verletzter Snowboarder mittels Bergetau geborgen und ins Spital geflogen werden.

Der Bub aus Ungarn fuhr gemeinsam mit seinem Vater gegen 11.50 Uhr in die Variante „Angeralm“ ein. Dabei rutschte der Neunjährige im Bereich des sogenannten „Mistplatzes“ über eine rund drei bis fünf Meter hohe und vereiste Steilstufe hinunter und verletzte sich im Gesicht. Ein anwesender Bergretter führte Erste-Hilfe-Maßnahmen durch, der Bub wurde mit dem Team des Notarzthubschraubers C 6 aus Salzburg geborgen und ins Salzkammergutklinikum Bad Ischl geflogen. Sein unverletzter Vater fuhr gemeinsam mit dem Bergretter selbstständig ins Tal.

Samstagmittag verletzte sich ein 32-jähriger Snowboarder genau an der selben Stelle. Der Mann verletzte sich am Rücken, als er die vereiste Steilstufe hinter rutschte. Er wurde mittels Bergetau geborgen und ins Spital nach Schwarzach im Pongau geflogen.