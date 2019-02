Fußball: „Farce“ in Italiens Serie C: Teenager-Elf verlor 0:20

Rom (APA/dpa) - Weil seine Profi-Spieler seit Wochen im Streik sind, ist der italienische Fußball-Drittligist Pro Piacenza am Sonntag zu seinem Ligaspiel beim AC Cuneo mit nur sieben Teenagern angetreten - und kassierte eine Rekord-Niederlage. Das aus Spielern zwischen 16 und 19 Jahren bestehende Team der Norditaliener verlor 0:20 (0:16). Der italienische Verband zeigte sich nicht erfreut.

„Was in Cuneo mit Pro Piacenza geschehen ist, ist eine Beleidigung des Sports und seiner Grundprinzipien“, sagte Präsident Gabriele Gravina. „Unsere Verantwortung ist es, die Fans zu schützen und die Glaubwürdigkeit unserer Meisterschaften“, fügte er an und sprach von einer „Farce“. Pro Piacenza steckt seit langem in finanziellen Schwierigkeiten, die Spieler erhielten keine Gehaltszahlungen mehr. Bereits drei Spiele waren wegen des Streiks der Mannschaft abgesagt worden.