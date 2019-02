Fußball: Leverkusen weiter im Aufwind: 2:0 gegen Düsseldorf

Leverkusen (APA) - Bayer Leverkusen hat die Siegesserie in der deutschen Fußball-Bundesliga fortgesetzt. Das Werks-Team gewann am Sonntagabend gegen Fortuna Düsseldorf verdient mit 2:0 (1:0). Durch den vierten Erfolg nacheinander sind die Leverkusener als Tabellenfünfte nur noch fünf Punkte von den Champions-League-Plätzen entfernt.

Kai Havertz (18.) und Leon Bailey (66.) trafen für die Gastgeber, bei denen Aleksandar Dragovic in der Abwehr durchspielte. ÖFB-Teamkapitän Julian Baumgartlinger wurde in der Schlussphase eingewechselt. Fortuna Düsseldorf blieb trotz der Niederlage auf Platz zwölf und hat weiter zehn Zähler Abstand zum Relegationsplatz 16. Beim Aufsteiger nicht dabei war der gesperrte Kevin Stöger, Markus Suttner verteidigte bis zu seinem Austausch kurz vor Leverkusens 2:0 links in der Viererkette.