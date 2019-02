Handball: Krems nach Sieg bei Westwien in Bonusrunde weiter makellos

Maria Enzersdorf (APA) - Tabellenführer UHK Krems ist in der Bonusrunde der Handball-spusu-Liga weiter nicht zu bremsen. Am Sonntag setzte sich die Truppe von Trainer Ibish Thaqi bei der SG Westwien mit 29:25 (16:11) durch und liegt nach dem dritten Sieg im dritten Spiel bereits sechs Punkte vor ihrem ersten Verfolger aus Hard. Die Vorarlberger waren in der dritten Runde allerdings spielfrei.