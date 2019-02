Saudi-Arabien sagt Pakistan 20 Mrd. Dollar Investitionen zu

Islamabad (APA/Reuters) - Der saudi-arabische Kronprinz Mohammed bin Salman hat in Pakistan Verträge über Investitionsvorhaben im Volumen von 20 Milliarden Dollar (17,76 Milliarden Euro) unterzeichnet. Das sei erst der Anfang eines engeren wirtschaftlichen Verbindung der beiden historischen Verbündeten, sagte er am Sonntag in Islamabad.

Unter anderem geht es um den Bau einer Raffinerie- und Petrochemie-Anlage im Volumen von zehn Milliarden Dollar in der Küstenstadt Gwadar, wo China derzeit einen Hafen baut. Saudi-Arabien war Pakistan erst jüngst mit einem sechs Milliarden Dollar schwerem Kredit zur Seite gesprungen. Bin Salman wird anschließend noch andere Länder in Südasien und China besuchen.