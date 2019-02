Leichtathletik: EM-Trio Walli, Vojta und Bendrat mit Hallen-Titeln

Wien (APA) - Einige EM-Teilnehmer haben sich am Sonntag bei den österreichischen Hallen-Meisterschaften im Wiener Dusika-Stadion in guter Form präsentiert. Susanne Walli etwa gewann über ihre Paradestrecke 400 m mit der EM-Limitzeit von 53,89 Sek., Andreas Vojta markierte über 1.500 m trotz Sololauf in 3:57,47 Min. nationale Jahresbestleistung: „Ich wollte meine Schnelligkeit testen, das ist gut gelungen.“

Auch Stephanie Bendrat überzeugte. Die Hürdensprinterin erreichte im 60-m-Vorlauf erstmals in dieser Saison die EM-Norm von 8,24 Sek., steigerte sich im Finale auf 8,21. „Im Vergleich zu den letzten Wochen war das schon ein Schritt nach vorne“, sagte Bendrat. Ivona Dadic zeigte mit 1,80 m und dem Sieg im Hochsprung auf, ihre Mehrkampfkollegin Verena Preiner wurde mit 1,74 m Dritte. Schließlich gewann mit Nada Ina Pauer eine weitere EM-Teilnehmerin, und zwar in 4:23,48 Min. über 1.500 m.