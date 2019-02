ICE der Deutschen Bahn in Basel teilweise entgleist

Berlin/Basel (APA/AFP/dpa) - Ein ICE der Deutschen Bahn ist am Sonntagabend im schweizerischen Basel teilweise entgleist. Der Triebkopf und ein Wagen seien bei der Zufahrt zum Bahnhof SBB am Sonntagabend aus den Schienen gesprungen, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn. Der ICE 373 sei auf dem Weg von Berlin-Ostbahnhof nach Interlaken gewesen. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

Details zu dem Unfall oder zur Ursache gab es zunächst nicht. Am späten Abend lief die Evakuierung des Zugs, die Fahrgäste wurden nach und nach aus den Waggons gebracht. In dem Zug saßen rund 200 Reisende. Das Unglück ereignete sich auf der kurzen Strecke zwischen den Bahnhöfen Basel-Badischer Bahnhof und Basel-SBB. Reisende könnten die gesperrte Teilstrecke mit der Tram umfahren, sagte der Bahnsprecher. Die Auswirkungen für den Fernverkehr seien voraussichtlich überschaubar.

Bereits im November 2017 war ein ICE in Basel entgleist - damals allerdings an dem anderen der beiden großen Bahnhöfe der Stadt. Damals waren mehrere Waggons des Zugs aus Hamburg entgleist. 500 Passagiere waren in dem Zug, niemand wurde verletzt.

