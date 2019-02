Kneissl will Schwerpunkt setzen: Neuntägige Tour durch Südasien

Wien/Dhaka/Kathmandu (APA) - Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) will ab Dienstag im Rahmen ihres Asien-Schwerpunkts besondere Akzente setzen und bricht zu einer neuntägigen Tour durch Bangladesch, Nepal, Bhutan und Indien auf. Österreich könne Asien etwa im Bereich „Lebensqualität“ viel anbieten, hieß es im Vorfeld. Daher werde es bei Energie, Umwelt, Städtebau oder Ausbildungs- und Sicherheitsfragen Anknüpfungspunkte geben.

Diese könnten als Basis für weitere Projekte und eine intensivierte Zusammenarbeit dienen. Zudem werden auch Entwicklungshilfeprojekte besucht. Seit ihrem Amtsantritt sucht die Chefdiplomatin nach außenpolitischen Nischen, zumal ihr Vorgänger Sebastian Kurz (ÖVP) auch als Regierungschef ein beträchtliches Reisepensum absolviert. So war sie in den vergangenen Monaten etwa in Kuwait, dem Oman sowie in Weißrussland zu Gast.

Im Zentrum dieser neuerlichen Asien-Reise - im Vorjahr hatte Kneissl gemeinsam mit Bundespräsident Alexander van der Bellen, Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und weiteren Regierungsmitgliedern China besucht - stehen laut Außenministerium (BMEIA) der Gedankenaustausch mit den Amtskollegen Abul Momen (Bangladesch/am Mittwoch), Kumar Gyawali (Nepal/am Freitag), Tandi Dorji (Bhutan/am Samstag) und der indischen Ressortchefin Sushma Swaraj (Montag/25.2.).

Laut Programm sollen aber auch kurze Höflichkeitstreffen mit der Regierungschefin von Bangladesh (Sheikh Hasina Wajed), dem Ministerpräsidenten Nepals (Khadga Prasad Sharma Oli von der marxistisch-leninistischen Partei) und Bhutans (Lotay Tshering) absolviert werden. In dem bis vor 20 Jahren vom Rest der Welt weitgehend abgeschotteten Himalaya-Königreich Bhutan, im dem das Wohlergehen der Bürger auch institutionell am „Bruttonationalglück“ gemessen wird, soll die Außenministerin außerdem zu einer Audienz mit König Jigme Khesar Namgyal Wangchuck geladen werden.

Zentrale Anliegen der österreichischen Außenpolitik wie Multilateralismus oder die Abschaffung der Todesstrafe würden genauso in die Gespräche einfließen wie die Einschätzung von geopolitischen und regionalen Entwicklungen in Asien, stellte das Büro von Kneissl fest. Dazu wolle die Außenministerin auch persönliche Anliegen wie „Women Empowerment“ bei diversen Terminen ansprechen.

Ganz generell würden die „aktuellen geopolitischen Veränderungen“ nach einem verstärkten österreichischen Engagement in Richtung Asien verlangen. Der Wandel zu einem „pazifischen Zeitalter“ bringe für Österreich sowohl Chancen als auch Herausforderungen. Der von Kneissl zu ihrem Amtsantritt Ende 2017 propagierte Asienschwerpunkt soll eben auch Bereiche umfassen, in denen Österreich „eine Themenführerschaft in der Region Asien-Pazifik“ besetzen könnte.

Dies beinhaltet Aspekte, bei denen Österreich international punkten kann - zum Beispiel saubere Luft, sauberes Wasser, Infrastruktur, sozialer Friede, gutes Bildungssystem - samt Vermittlung des dazugehörigen Know-hows, etwa in den Bereichen Umwelttechnologie, erneuerbare Energie, Tourismus. Auch das österreichische Engagement für effektiven Multilateralismus (u.a. Menschenrechte, Rule of Law, Gender Balance, Abrüstung und Nonproliferation) trage letztendlich zur Lebensqualität bei, verlautetet vor der Reise aus dem Außenministerium.

Österreich habe zu Bangladesch, Nepal, Bhutan und Indien sehr gute bilaterale Beziehungen. Indien zähle „zu den wichtigsten Staaten auf der internationalen Bühne“, der Einladung der indischen Außenministerin an Kneissl komme daher besondere Bedeutung zu. Bangladesch und Nepal haben erst in den vergangenen Jahren in Wien eine Botschaft eröffnet und damit die Bedeutung Österreichs als Standort internationaler Organisationen unterstrichen. Bhutan ist aktuell das einzige Schwerpunktland österreichischer Entwicklungshilfe in Asien.

Im Rahmen der Reise sollen mehrere Abkommen unterzeichnet werden. Eines im Bereich Luftverkehr mit Bangladesch, dazu eines zu Entwicklungshilfe mit Bhutan. Dazu ist ein Memorandum of Understanding zur Straßeninfrastruktur mit Indien vorgesehen. Auch strategische Überlegungen kommen nicht zu kurz: In Zeiten des geopolitischen Wandels sei es wichtig, „Partnerschaften für den Erhalt einer regelbasierten Weltordnung und eines effektiven Multilateralismus zu pflegen und abzusichern.“

Die bereisten Staaten stellen auch ein wichtiges Potenzial für die österreichische Wirtschaft dar. Indien ist bereits der viertgrößte Abnehmer österreichischer Waren und viertgrößtes Herkunftsland des Incoming-Tourismus in Asien, betonte das BMEIA. „In allen vier Staaten gibt es allerdings weitere Möglichkeiten für eine Verdichtung der Wirtschaftsbeziehungen.“ Nicht zuletzt gibt es Jubiläumsjahre zu feiern: Mit Indien feiert Österreich heuer 70 Jahre, mit Nepal 60 Jahre und mit Bhutan 30 Jahre bilaterale Beziehungen.

Das BMEIA setze in der Gestaltung seines Asien-Schwerpunkts auf eine ausgewogene Mischung, so das Credo vor dem Kneissl-Besuch in Bangladesch, Nepal, Butan und Indien: „Themen von globaler Bedeutung werden aktiv auf multilateraler Ebene betrieben.“ Dazu zählen insbesondere die Bereiche Sicherheit (z.B. Nordkorea, Afghanistan), Abrüstung und Menschenrechte, wo Österreich vor allem in den entsprechenden UNO-Gremien und auf EU-Ebene“ einen gestalterischen Input“ leiste. „Handelspolitische Interessen werden primär auf EU-Ebene behandelt (EU-Freihandelsabkommen), individuelle wirtschaftliche, kulturelle und wissenschaftliche Belange werden weiterhin auf bilateraler Ebene abgewickelt.“

2018, so eine erste Bilanz, seien rund 70 bilaterale Treffen und hochrangige Besuche mit Asien-Bezug abgewickelt worden. Fazit: „Unter österreichischem EU-Ratsvorsitz konnte in der Region Asien-Pazifik einiges vorangetrieben werden: neue EU-Konnektivitätsstrategie für Asien, neue EU-Indien-Strategie, Unterzeichnung der Partnerschafts- und Freihandelsabkommen mit Japan und Singapur. Damit wurden nicht nur Weichen für die künftige Asien-/Pazifikpolitik der EU gestellt, sondern auch die bilateralen Beziehungen Österreichs intensiviert.“