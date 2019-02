Bis in die hinterste Ecke der Galaxie: „Star Wars Archiv“ bei Taschen

Wien (APA) - Gibt es zu „Star Wars“ noch etwas zu sagen, das bisher nicht gesagt wurde? Und nein, damit ist nicht die Fortschreibung der Science-Fiction-Reihe gemeint, die der Disney-Konzern nach dem Erwerb der Rechte von George Lucas seit einigen Jahren verfolgt. Nun, Paul Duncan versucht es: Mit „Das Star Wars Archiv“ durchleuchtet der Filmhistoriker jeden Winkel der Originaltrilogie.

Der bei Taschen erschienene Band kommt in den für den Verlag typisch opulenten Ausmaßen daher: Gut 40 mal 30 Zentimeter misst das Kompendium, das auf mehr als 600 Seiten nicht nur detailliert die Entstehung der Episoden IV bis VI (wie sie nachträglich beziffert wurden) vor Augen führt, sondern grundsätzlich in den Schaffensprozess von Lucas eindringt. Denn auch seine frühen Jahre lässt Duncan nicht im schnellen Zeitraffer vorbeiziehen, sondern gibt sich ausreichend Raum für eine Bestandsaufnahme.

In erster Linie kommt dabei Lucas selbst zu Wort, hat Duncan den Band doch als überlanges Interview konzipiert, in dem neben dem „Star Wars“-Schöpfer etliche Wegbegleiter und Mitarbeiter seines ganz eigenen Universum kommentierend oder analysierend in Erscheinung treten. Dabei zeigt sich recht schnell, dass Text und Bild sich zwar ergänzen, aber ob der Dichte der Informationen beinahe wie zwei unabhängige Erzählstränge gelesen werden können.

So sind es natürlich die vielen, teils bekannten Illustrationen von Kapazundern wie Ralph McQuarrie, die zunächst das Auge des Betrachters in den Bann ziehen und sich nicht selten über Doppelseiten spannen. Parallel dazu geben verschiedene Drehbuch- und Entwicklungsstadion besondere Einblicke, entdeckt man auf so manchem Setfoto Überraschendes (etwa, dass auch ein Elefant seinen Teil zum Gelingen von „Star Wars: Eine neue Hoffnung“ beigetragen hat) und sind Storyboards wie Ablaufpläne nicht nur behübschendes Beiwerk, sondern lassen sich aufgrund der Größe im Detail studieren.

Die Textpassagen machen wiederum deutlich, gegen welche Hindernisse sich Lucas gerade zu Beginn seines bahnbrechenden Vorhabens durchsetzen musste. „Ich bin sehr stur, und das ist einer der Gründe, warum ich hier bin“, unterstreicht der Filmemacher etwa im Zuge des Gesprächs zu „Das Imperium schlägt zurück“. Der Erfolg, nicht zuletzt an den Kinokassen und auch hinsichtlich der von ihm gegründeten Unternehmen, gibt dem heute 74-Jährigen jedenfalls recht. Denn obwohl er persönlich bisher bei den Oscars übergangen wurde (bisher war er viermal nominiert), sucht der popkulturelle Abdruck von „Star Wars“ seinesgleichen.

Insofern mag auch „Das Star Wars Archiv“ seinen breitwirksamen Reiz haben, letztlich ist der Band aber wohl ein Liebhaberstück. Wer sich in die Geschichte der Skywalker-Familie sowie den Kampf zwischen heller und dunkler Seite der Macht erst mit diesem Werk einlesen will, ist zwangsläufig zum Scheitern verurteilt. Dafür gehen Duncan und seine Gesprächspartner zu sehr ins Detail. Wer aber bis in die hinterste Ecke der Galaxie vordringen will, für den ergeben sich wohl unzählige aufschlussreiche Stunden des Schmökerns. Nur genügend Kraft in den Armen sollte man angesichts des Gewichts von knapp sechseinhalb Kilo mitbringen.

(S E R V I C E - Paul Duncan: „Das Star Wars Archiv: 1977 - 1983“, Taschen Verlag, 604 Seiten, 150 Euro, www.taschen.com)