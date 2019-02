Olga, Ödön und ein Duell - Klassiknews

Wien (APA) - *

Racz und sein Bass (Deutsche Grammophon): Er ist ein unermüdlicher Promoter seines Instruments - Ödon Racz, Solokontrabassist der Wiener Philharmoniker. Seit 2009 hat er diesen Spitzenposten seiner Profession inne und präsentierte sich spätestens 2012 mit einem „Hummelflug“ im Pausenfilm des Neujahrskonzerts der breiten Öffentlichkeit als virtuoser Beherrscher seines gewaltigen Basses. Nun hat der 37-Jährige seine zweite CD veröffentlicht. An der Seite des Franz Liszt Chamber Orchestras unter Speranza Scappucci spielt er Werke in der Spannweite zwischen Italien und Südamerika. Giovanni Bottesinis „Gran Duo Concertante“, eines von vielen Kontrabasswerken des 1889 gestorbenen Komponisten, macht den Auftakt, für den Racz Noah Bendix-Balgley als violinistischen Duettpartner gewinnen konnte. Um einiges exotischer kommt da die Transponierung von Astor Piazzollas „Le Grand Tango“ für sein Instrument daher - argentinischer Tango mit Kontrabass statt Cello. Bekannter fällt der Abschluss des persönlichen Albums aus, wenn Racz auf Nino Rotas „Divertimento Concertante“ zurückgreift, das eines der bekanntesten und bei aller Virtuosität für den Musiker zugänglichsten Werke des 20. Jahrhunderts für den Bass darstellt.

***

Luisa Imorde auf Kriegsfuß (Berlin Classics): Luisa Imorde hat sich auf Kriegspfade begeben - oder doch zumindest auf die eines Streits. Mit ihrem neuen Album „L‘affaire d‘honneur“ hat die deutsche Pianistin eine kleine Hommage an ein legendäres Duell des Jahres 1798 in Wien geschaffen. Damals trafen Ludwig van Beethoven und Johann Joseph Baptist Woelfl zum musikalischen Wettkampf im Palais von Raimund Baron Wetzlar zu Plankenstern aufeinander, das sich noch heute beim Schlosspark Schönbrunn findet. Das Zusammentreffen endete friedlich, fiel die Akklamation offensichtlich für beide Herren gleich stark aus. Imorde nun stellt Woelfls Variationen über ein Salieri-Thema jene Beethovens gegenüber. Und als verbindendes Element gibt es einen Mozart obendrauf.

***

Olga und Mozart (Sony Classical): Für Olga Peretyatko läuft es derzeit. An der Wiener Staatsoper ist die Russin in der Neuinszenierung der „Lucia di Lammermoor“ zu sehen, und auch abseits der Wiener Opernwelt hat sich die 38-jährige Sopranistin mittlerweile ein Standing erarbeitet, dank dem sie es sich leisten kann, auch unbekannteren Komponisten eine Bühne zu geben. So kombiniert Peretyatko in ihrer neuen Platte „Mozart+“ die gängigen Arien des Wiener Klassikers wie „Martern aller Arten“ oder „Dove sono i bei momenti“ mit Werken weit wenig prominenter Tonsetzer. Schließlich sind Tommaso Traetta, Giovanni Paisiello und Vicente Martin Y Soler eher Spezialisten ein Begriff. Die Platte rückt die drei im erweiteren Sinne Zeitgenossen des titelgebenden Meisters nun ins Licht, wobei Peretyatko mit trockener Interpretation Ivor Bolton und das Sinfonieorchester Basel zur Seite stehen.