Der „kleine Mozart“ als Oma-Mörder: „Der Begabte“ von Evelyn Grill

Wien (APA) - Er hatte zu den größten Hoffnungen Anlass gegeben. Man nannte ihn den „kleinen Mozart“ oder den „jungen Mozart“. Mit seinem Orgelspiel verzauberte er ein ganzes Städtchen. Doch nun sitzt der neunzehneinhalbjährige Wolfgang Eder in einer Einzelzelle und versteht die Welt nicht mehr. Das ist der Ausgangspunkt von Evelyn Grills neuem Buch „Der Begabte“, das morgen, Dienstag, in Wien vorgestellt wird.

Evelyn Grill, geboren 1942 in Oberösterreich und nach vielen Jahren in Freiburg im Breisgau seit kurzem wieder in Linz lebend, ist eine Meisterin des Morbiden. Und auch in ihrem neuen Text wird wieder das Dunkle und Düstere im Menschen ans Licht geholt. Doch bei allem Verständnis für verkaufsfördernde Genre-Bezeichnungen: „Der Begabte“ ist kein Roman. Die 140-seitige Erzählung, zur Gänze mit Blick auf die Innenwelt des jungen U-Häftlings verfasst, der nur noch beim Hofgang, bei kurzen Kontakten mit Justizwachebeamten und wenigen Besuchen seines Pflichtverteidigers mit anderen Menschen zu tun bekommt, hat viel mehr Merkmale einer klassischen Novelle.

Wolferl, dem Gerichtsgutachter attestieren, nur in seiner Musikalität reif zu sein, ansonsten aber in der Pubertät oder gar im Kindheitsstadium stecken geblieben zu sein, hadert also mit dem Schicksal. Geschickt hält Grill mit jenen Informationen zu Tat und Tathergang zurück, die der Verlag dennoch im Klappentext verrät. Noch vor jenen Dingen, die ihn vor Gericht gebracht haben, kommen ihm in den vielen einsamen Stunden im Gefängnis die prägenden Ereignisse seines Lebens in Erinnerung. Überlebensgroß wird da die Figur des Großvaters, der durch Adoption sogar auch in rechtlicher Hinsicht die Vaterrolle bei ihm einnahm.

Der von allen geachtete Oberschulrat, angesehener noch als der Bürgermeister und ein rechter Weiberheld, hatte das Talent seines Enkel-Sohnes früh erkannt und förderte es mit strenger Hand. Dem selbstgerechten Treiben des alten Herrn stand nur die Oma als Spielverderberin im Weg. Gespenstische Szenen kommen dem jungen Mann ins Gedächtnis, die sich ihm erst allmählich erschlossen, als ihm klar wurde, welche Rolle ihm selbst zugedacht war in einem teuflischen Plan mit einem Ziel: „Die Oma muss weg“.

Der Plan war jedoch nicht gut genug. Opa und Enkel wurden verhaftet. Doch dass der Opa jetzt alles ableugnet, kann sein Erfüllungsgehilfe gar nicht verstehen. „Sie waren doch ein Herz und eine Seele.“ Jetzt bleibt dem „kleinen Mozart“, der mörderisch manipuliert wurde, nur noch die Hoffnung, dass er im Gefängnis Zugang zu einem Klavier bekommt, um zumindest gelegentlich üben zu können. „Sonst werde ich verrückt.“

(S E R V I C E - Evelyn Grill: „Der Begabte“, Residenz Verlag, 152 Seiten, 20 Euro; Buchpräsentation: Dienstag, 19.2., 19 Uhr, Österreichische Gesellschaft für Literatur, Wien 1, Herrengasse 5; am 12.3. im StifterHaus, Linz)