Wiener Aktienmarkt vorbörslich leicht im Plus erwartet

Wien (APA) - Heimische Aktienhändler erwarten die Eröffnung an der Wiener Börse am Montag mit gut behaupteter Tendenz. Zu Handelsbeginn dürfte der ATX nach Händlerschätzungen rund vier Punkte über dem Schluss-Stand vom Freitag (3.023,76) liegen.

Im weiteren Tagesverlauf sehen Marktteilnehmer den ATX in einer Bandbreite zwischen 3.002,00 und 3.048,00 Einheiten. Der APA-Konsensus, die ATX-Prognose wichtiger Banken, geht von einem ATX-Schluss bei 3.036,00 Punkten aus.

Gestützt von guten Vorgaben aus Übersee dürfte der ATX etwas höher in die neue Handelswoche starten. Insgesamt zeichnet sich aber ein ruhiger Wochenauftakt ab. Wichtige Konjunkturdaten stehen nicht auf der Agenda. Zudem bleiben die US-Börsen feiertagsbedingt geschlossen. Auch auf Unternehmensseite blieb es vor Handelsbeginn ruhig. Die Berichtssaison wird erst am morgigen Dienstag fortgesetzt, wenn die BAWAG und Palfinger Geschäftszahlen für 2018 vorlegen werden.

Am Freitag hatte der ATX um 2,11 Prozent höher bei 3.023,76 Punkten geschlossen. Bei den Einzelwerten wurden vor allem Bankaktien stark nachgefragt. Erste Group setzten sich mit plus 4,85 Prozent an die ATX-Spitze. Raiffeisen gewannen 2,27 Prozent und BAWAG legten um 3,58 Prozent zu. Europaweit präsentierten sich die Finanzwerte als stärkster Sektor.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

~ Erste Group +4,85% 32,00 Euro BAWAG +3,58% 37,62 Euro Post +3,25% 35,56 Euro ~ Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

~ Rosenbauer -3,71% 41,50 Euro Kapsch TrafficCom -1,47% 33,40 Euro Zumtobel -1,23% 8,00 Euro ~

~ ISIN AT0000999982 ~ APA063 2019-02-18/08:40