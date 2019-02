In NÖ abgestürzter Paragleiter-Pilot laut Polizei 42 Jahre alt

Reichenau an der Rax (APA) - Der am Sonntagnachmittag in Hirschwang in der Gemeinde Reichenau an der Rax (Bezirk Neunkirchen) mit seinem Fluggerät abgestürzte Paragleiterpilot ist nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich 42 Jahre alt. Der ÖTC hatte am Sonntag im Gespräch mit der APA angegeben, dass es sich um einen 73-Jährigen handle.

Der Mann war mit dem Gleitschirm am Sonntag gegen 13.00 Uhr bei der Bergstation der Raxseilbahn gestartet. In Hirschwang dürfte der Einheimische den Landeanflug zu tief angesetzt haben, deshalb krachte er laut Exekutive gegen das Dach eines Wohnhauses. Der Mann wurde verletzt und mit dem Notarzthubschrauber „Christophorus 3“ UKH Meidling in Wien geflogen.