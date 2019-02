Wiener Börse startet etwas höher - ATX gewinnt 0,34 Prozent

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat am Montag etwas höher eröffnet. Der heimische Leitindex ATX notierte um 9.15 Uhr bei 3.034,06 Zählern um 10,3 Punkte oder 0,34 Prozent über dem Freitag-Schluss (3.023,76). Bisher wurden 173.369 (Vortag: 204.972) Aktien gehandelt (Einfachzählung).

Das europäische Börsenumfeld präsentierte sich im Eröffnungshandel verhalten. Bei den Einzelwerten setzten sich die Aktien der FACC mit einem Plus von 3,06 Prozent auf 14,80 Euro an die ATX-Spitze. Am Freitag hatten die Titel des Luftfahrtzulieferers mit einem Minus von gut einem Prozent noch zu den größten Verlierern im heimischen Leitindex gehört.

Unter den Index-Schwergewichten wurden vor allem Raiffeisen (plus 1,82 Prozent auf 22,92 Euro) und voestalpine (plus 1,47 Prozent auf 26,17 Euro) stark nachgefragt. Schwach zeigten sich im Eröffnungshandel hingegen die Aktien der BAWAG mit einem Minus von 0,69 Prozent.

~ ISIN AT0000999982 ~ APA087 2019-02-18/09:42