Mogherini bestätigt neue Russland-Sanktionen der EU

Kiew/Brüssel (APA) - Die EU arbeitet an neuen Sanktionen gegen Russland im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini sagte am Montag vor einem Treffen der EU-Außenminister in Brüssel, im Moment gebe es mehr negative Entwicklungen an Ort und Stelle. Eine Entscheidung könne es in den nächsten Wochen geben.

„Solange das so weitergeht, nehme ich an, werden die Mitgliedstaaten vereint sein in der Unterstützung für neue Sanktionen“, sagte Mogherini.

Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) macht klar, dass Österreich die Strafmaßnahmen mittrage, doch sei der permanente Dialog mit Russland genauso wichtig. Die Erweiterung einer Liste mit sanktionierten Personen werde auf Beamtenebene weiter bearbeitet, „das wird heute nicht beschlossen“, sagte Kneissl. Dabei geht es um Einreise- und Kontensperren gegen die betroffenen russischen Staatsbürger.

Kneissl sagte, man müsse im Ukraine-Konflikt den „Knoten auflösen“, der sich auch durch symbolische politisch Handlungen verschärft habe. Der Rahmen sei das Minsker Forum, auch die OSZE gelte es weiterhin zu nutzen. Es gebe „Mini-Fortschritte, etwa „eine Art Weihnachtsfrieden“ bis Mitte Jänner, doch sei etwa die Freilassung von Gefangenen nicht erreicht worden.