Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag etwas höher

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich am Montag im Frühhandel etwas höher präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.035,23 Punkten nach 3.023,76 Einheiten am Freitag errechnet, das ist ein Plus von 11,47 Punkten bzw. 0,38 Prozent.

Die europäischen Leitbörsen zeigten sich am Vormittag verhalten und kamen kaum von der Stelle. Dass sich der ATX etwas besser hielt als das europäische Börsenumfeld lag auch an den deutlichen Kursgewinnen einiger Index-Schwergewichte. So stiegen etwa die Aktien der Raiffeisen Bank International (RBI) im ATX-Spitzenfeld um 1,38 Prozent auf 22,82 Euro und die Titel der Branchenkollegin Erste Group legten 1,09 Prozent auf 32,35 Euro zu. Daneben gehörten auch die Papiere der voestalpine (plus 1,20 Prozent auf 26,10 Euro) zu den größten Gewinnern im Leitindex.

An die ATX-Spitze setzten sich jedoch die Anteilsscheine der FACC mit einem Plus von 2,09 Prozent auf 14,66 Euro. Am Freitag waren sie mit einem Abschlag von 1,10 Prozent noch ans Ende des Index gerutscht.

Zum Wochenauftakt notierten nun die Titel der Post mit einem Minus von 1,24 Prozent auf 35,12 Euro am ATX-Ende. Auch die OMV-Aktien zeigten sich mit minus 0,41 Prozent auf 46,10 Euro tiefer.

Im Branchenvergleich präsentierten sich einige Immobilienwerte etwas schwächer. So verloren die Aktien der s Immo 0,58 Prozent auf 17,04 Euro, die Titel der CA Immo gaben 0,33 Prozent auf 29,92 Euro nach und die Anteilsscheine der Immofinanz fielen um 0,27 Prozent auf 22,50 Euro. Im breiter gefassten ATX Prime gaben UBM Development um 0,83 Prozent auf 36,00 Euro nach, während sich Warimpex gegen den Trend stemmten und um 2,95 Prozent auf 1,22 Euro stiegen.

Der ATX Prime notierte bei 1.532,46 Zählern und damit um 0,35 Prozent oder 5,27 Punkte höher. Im prime market zeigten sich 20 Titel mit höheren Kursen, 15 mit tieferen und zwei unverändert. Bis 9.45 Uhr wurden im prime market insgesamt 333.904 (Vortag: 300.228) Stück Aktien in Einfachzählung mit einem Kurswert von 8,87 (6,54) Mio. Euro (Doppelzählung) gehandelt.

~ ISIN AT0000999982 ~ APA110 2019-02-18/10:10