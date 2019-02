Mehrere Verletzte bei Ski- und Alpinunfällen in der Steiermark

Spital am Semmering (APA) - Mehrere Menschen sind am Wochenende in der Obersteiermark bei Unfällen auf Pisten bzw. Skitouren teils schwer verletzt worden. Am Stuhleck kollidierte ein Skifahrer mit einer Frau, beide wurden ins LKH Mürzzuschlag gebracht. Am Semmering prallte ein Zehnjähriger aus NÖ gegen seinen Vater. Bei der Abfahrt im Zuge einer Skitour in den Wölzer Tauern verletzte sich eine 63-Jährige.

Der 58 Jahre alte Skifahrer aus Tschechien war am Sonntag gegen 9.45 Uhr auf der Schieferwiesenpiste aus noch unbekannter Ursache mit der 39-jährigen Einheimischen zusammengestoßen. Beide erlitten Brüche und Schnittwunden, die Pistenrettung brachte die Verletzten ins Tal, wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Montag mitteilte.

Am Sonntagnachmittag fuhr der Schüler aus dem Bezirk Korneuburg (NÖ) gegen 15.30 Uhr auf einer Rennstrecke mit automatischer Geschwindigkeitsmessung. Dabei kam er beim Abschwingen im Auslaufbereich zu Sturz und prallte gegen seinen 48-jährigen Vater. Der Verunglückte wurde mit einer schweren Beinverletzung vom Rettungshubschrauber Christophorus 16 in das Krankenhaus Wiener Neustadt geflogen. Der Vater blieb unverletzt.

Die 63-Jährige aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung hatte am Sonntag mit einer Gruppe, geleitet von einem Bergführer, eine Skitour auf den Kammkarlspitz (2.248 Meter) unternommen. Ein paar Mitglieder der Gruppe, darunter auch die 63-Jährige, entschieden, kurz vor dem Gipfel umzukehren und selbstständig abzufahren. Dabei stürzte sie und verletzte sich am Knie. Die Besatzung des ÖTC-Rettungshubschraubers Christophorus 99 flog sie ins Diakonissenkrankenhaus Schladming.