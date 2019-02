USA auch 2018 wichtigster Einzelmarkt für Deutschlands Exporteure

Wiesbaden (APA/dpa) - Ungeachtet aller Störfeuer der Regierung von US-Präsident Donald Trump sind die USA weiterhin wichtigster Einzelmarkt für Deutschlands Exporteure. In die Vereinigten Staaten gingen im vergangenen Jahr Waren „Made in Germany“ im Gesamtwert von 113,5 Mrd. Euro und damit 1,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das geht aus am Montag veröffentlichten Zahlen des Statistischen Bundesamts hervor.

Gefragt sind im Ausland vor allem Maschinen und Kraftfahrzeuge aus deutscher Produktion. Doch nach dem Rekordjahr 2018 mit Ausfuhren im Gesamtwert von fast 1.318 Mrd. Euro trüben sich die Aussichten ein. Die Abkühlung der Weltkonjunktur belastet ebenso wie die vor allem von den USA angeheizten Handelskonflikte. Es drohen sogar US-Sonderzölle auf Autos aus europäischer Produktion.

Somit wird ein stabiler Heimatmarkt immer wichtiger. Die in Summe meisten Ausfuhren liefern deutsche Firmen seit Jahren mit Abstand in Partnerländer der Europäischen Union. Im Jahr 2018 exportierten deutsche Unternehmen nach Angaben der Wiesbadener Behörde Waren im Gesamtwert von 778,6 (2017: rund 749,9) Mrd. Euro in die anderen 27 EU-Mitgliedstaaten. Das waren fast 60 Prozent der gesamten deutschen Exporte.

Wichtigster Absatzmarkt innerhalb der EU war erneut Frankreich: Dorthin lieferten deutsche Firmen im vergangenen Jahr Waren im Gesamtwert von 105,3 Mrd. Euro und damit fast genauso viel wie ein Jahr zuvor (rund 105,7 Mrd. Euro). In der Gesamtstatistik verteidigte das Nachbarland als Exportziel Rang zwei hinter den USA.

Drittwichtigster Einzelmarkt für deutsche Exporteure ist China. Die Ausfuhren nach China stiegen binnen Jahresfrist von 86,1 Mrd. Euro auf 93,1 Mrd. Euro. Zugleich ist das Riesenreich in Asien Deutschlands wichtigste Bezugsquelle für Importe: Waren im Wert von rund 106,2 Mrd. Euro und damit 4,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor wurden 2018 aus China nach Deutschland eingeführt.

Gemessen am gesamten Handelsvolumen - also Exporte plus Importe - ist China seit nunmehr drei Jahren Deutschlands wichtigster Handelspartner. Insgesamt erreichte das Handelsvolumen zwischen den beiden Ländern einen Wert von rund 199,3 Mrd. Euro. In dieser Rangliste liegen die Niederlande auf Platz zwei mit einem Warenverkehr in Höhe von 189,4 Mrd. Euro, gefolgt von den USA mit 178,0 Mrd. Euro Handelsvolumen.