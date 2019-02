Europas Leitbörsen im Frühhandel knapp behauptet

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Leitbörsen sind am Montag mehrheitlich knapp behauptet in den Handel gestartet. Die Kursbewegungen der wichtigsten Börsenbarometer diesseits des Atlantiks blieben jedoch in engen Bahnen, weil unter anderem keine wichtigen Konjunkturdaten für den heutigen Handelstag anstehen und die US-Börsen feiertagsbedingt geschlossen bleiben werden.

Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 10.15 Uhr mit minus 0,07 Prozent bei 3.238,95 Einheiten. Der DAX in Frankfurt verlor 0,23 Prozent auf 11.273,71 Punkte. In London zeigte sich der FTSE-100 mit minus 0,26 Prozent bei 7.217,54 Stellen.

Im Fokus standen unter anderem Autowerte die überwiegend schwächer eröffneten. Das US-Handelsministerium übergab seinen Prüfbericht über die Bedrohung der nationalen Sicherheit durch Auto-Importe an US-Präsident Donald Trump, dem nun 90 Tage Zeit bleiben, um zu entscheiden, ob er die Zölle auf Auto-Einfuhren verhängt. Volkswagen gaben zuletzt mit minus 1,4 Prozent die größten Kursverluste unter den Autoherstellern im Euro-Stoxx-50 ab.

Zugewinne verzeichneten indes Bankenaktien: An die Spitze des Eurozonen-Leitindex kletterten Societe Generale, die um zwei Prozent fester gehandelt wurden als am Vortag. Dahinter rangierten Intesa Sanpaolo und BNP Paribas mit Kursgewinnen von jeweils 0,8 Prozent.

Unter den Einzelwerten sprangen Wirecard nach der Achterbahnfahrt der letzten Woche um 10,2 Prozent hinauf. Die deutsche Finanzaufsicht BaFin untersagte neue Spekulationen auf fallende Aktienkurse beim Zahlungsdienstleister. Die „Financial Times“ hatte mehrfach über mögliche Bilanzierungsverstöße des Konzerns berichtet, was die Aktien des Zahlungsabwicklers ins Schleudern brachte.

In Großbritannien stiegen Reckitt Benckiser um 2,8 Prozent. Der Konzernumbau zahlt sich für den britischen Konsumgüterkonzern immer mehr aus, belegen die neusten Zahlen des Unternehmens. Der Umsatz sei im vierten Quartal 2018 im fortzuführenden Geschäft um 2 Prozent auf 3,3 Mrd. britische Pfund gestiegen, teilte der für Marken wie Sagrotan, Calgon oder Clearasil bekannte Konzern mit.

