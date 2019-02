Frankreich will keine IS-Kämpfer zurücknehmen

Paris/Damaskus (APA/Reuters/AFP/dpa) - Frankreich will trotz der Forderung von US-Präsident Donald Trump auf absehbare Zeit keine französischen IS-Kämpfer aus Syrien einreisen lassen. „Wir ändern unsere Politik derzeit nicht“, sagte Justizministerin Nicole Belloubet dem TV-Sender France 2. Frankreich hat die Einreise von IS-Kämpfern und ihren Frauen bisher strikt abgelehnt, Paris stuft diese als „Feinde“ Frankreichs ein.

Ausnahmen gab es in Einzelfällen für Minderjährige. Trump verlangt von europäischen Staaten, IS-Kämpfer, die in Syrien von der Anti-IS-Allianz gefangen genommen wurden, zurückzunehmen, um ihnen in ihrer Heimat den Prozess zu machen. Ansonsten würden sie freigelassen, woraufhin damit zu rechnen sei, dass die Kämpfer nach Europa „eindringen“, schrieb der US-Präsident im Kurzbotschaftendienst Twitter. Trump sprach konkret Deutschland, Großbritannien und Frankreich an.

Der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn warnte Trump vor einem völligen Bruch mit Europa. In einer Partnerschaft könne es keine „Befehlsgeber und Befehlsempfänger“ geben, sagte Asselborn am Montag am Rande eines EU-Treffens in Brüssel. „Sonst zerbricht die Partnerschaft.“ Auch sei es ein Problem, dass Trump über den Kurznachrichtendienst Twitter Forderungen stelle, erklärte der derzeit dienstälteste EU-Außenminister. „Twitter hin und her schicken, das hat keinen Sinn.“

Seit Dezember sind Zehntausende Angehörige von Jihadisten aus der letzten IS-Bastion im Osten Syriens geflohen und haben sich den Syrischen Demokratischen Kräften (SDF) ergeben. Unter den Gefangenen sind auch viele europäische Jihadisten mit ihren Frauen und Kindern. In Syrien steht der IS kurz vor einer militärischen Niederlage.

(Altenative Schreibweise: Baghouz)