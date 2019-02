Behindertensport: Edlinger bei nordischer Para-WM mit Langlauf-Silber

Calgary (APA) - Die Österreicherin Carina Edlinger hat am Sonntag (Ortszeit) bei den Para-Weltmeisterschaften der nordischen Skisportler in Prince George in Kanada im 7,5-km-Langlauf im freien Stil der Sehbehinderten die Silbermedaille geholt. Der Sieg ging an die Ukrainerin Oksana Schischkowa.