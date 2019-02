Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis tritt auf der Stelle

Wien (APA) - Der Brent-Ölpreis ist am Montagvormittag weitgehend auf der Stelle getreten. Der als wichtige Ölpreisbenchmark geltende Future auf die Rohölsorte Brent notierte gegen 11.00 Uhr in London um 0,06 Prozent höher bei 66,29 Dollar je Barrel (159 Liter). Am Freitag stand er zuletzt bei 66,25 Dollar.

Nach der jüngsten Aufwärtsbewegung am Ölmarkt bewegte sich der Brent-Future im europäischen Frühhandel nun in engen Bahnen um den Vortagesschluss. Fundamentale Impulse für den Handel blieben zum Wochenauftakt bisher aus. Dementsprechend ruhig verlief der Handel. In der Vorwoche hatte der Brent-Ölpreis von unter 62 Dollar auf über 66 Dollar zugelegt. Diese Preisaufschläge konnte er nun halten.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Freitag auf 64,87 Dollar pro Barrel gestiegen. Am Donnerstag hatte das Barrel nach Angaben des OPEC-Sekretariats in Wien noch 64,28 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich etwas höher. Im Londoner Goldhandel wurde heute gegen 11.00 Uhr die Feinunze (31,10 Gramm) bei 1.325,02 Dollar (nach 1.321,23 Dollar am Freitag) gehandelt. Das Edelmetall könnte dabei vom schwächeren Dollar profitiert haben. Die US-Währung lag am Vormittag gegenüber den übrigen Leitwährungen im Minus.