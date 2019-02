Mehrfache Gewalt gegen Ehefrau - 37-Jähriger in Wien festgenommen

Wien (APA) - Ein 37-jähriger Mann, der seine gleichaltrige Ehefrau bereits seit rund zwei Wochen mehrmals körperlich attackiert und mit dem Umbringen bedroht haben soll, ist am Sonntagnachmittag in Wien-Penzing festgenommen worden. Die Frau war selbst zur Polizeiinspektion Sibeliusstraße gegangen und hatte zudem angegeben, an mehreren Tagen gegen ihren Willen in der Wohnung festgehalten worden zu sein.

Der Rumäne habe ihr mit einem Messer und einer Schusswaffe mit dem Umbringen gedroht, berichtete die Frau den Beamten. Bisher seien die Gewalttaten nicht polizeilich bekannt gewesen, sagte Sprecher Patrick Maierhofer. Auch habe es keine Wegweisung oder ein Betretungsverbot gegeben. Der rumänische Staatsangehörige wurde festgenommen.